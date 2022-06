Ue. Tajani confermato alla vicepresidenza del Ppe. “Riconoscimento per me e per tutta Forza Italia”

- Advertisement -

AgenPress – Il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, confermato vicepresidente del Partito Popolare europeo. L’annuncio è arrivato durante il congresso dei popolari in corso a Rotterdam. Tra i dieci vicepresidente nominati a Rotterdam presenti anche Esteban Gonzales Pons del Partito popolare spagnolo, il tedesco David McAllister della Cdu, il rumeno Siegfried Mureșan, e i commissari europei Dubravka Suica e Mariya Gabriel.

Gli altri vicepresidenti del Ppe eletti dall’assemblea sono il commissario al Budget Johannes Hahn, il polacco Andrzej Halicki, il finlandese Petteri Orpo, l’olandese Esther de Lange. La più votata, tra gli undici candidati per i dieci posti in palio, è stata Gabriel. L’unico a non essere stato eletto è stato il francese Franck Proust.

“Grazie alla famiglia del PPE che oggi ha scelto di rieleggermi Vice-presidente del partito più grande d’Europa. Un riconoscimento per me e per tutta Forza Italia che con impegno sta contribuendo alla costruzione di un’Europa più forte e unita. #EPPRotterdam”. , scrive su Twitter Antonio Tajani, Coordinatore nazionale di Forza Italia e vicepresidente del Partito Popolare Europeo.