Ue. Via libera a Ucraina e Moldavia. Scontenti i balcani che aspettano da anni. Borrell: “questa è una brutta pagina”

AgenPress – Il Consiglio Europeo ha dato formalmente il via libera alla concessione a Ucraina e Moldavia di Paesi candidati all’ingresso nell’Ue, sulla base delle raccomandazioni della Commissione.

Josep Borrell ha criticato il principio di unanimità delle decisioni in seno all’Unione dopo che i veti incrociati hanno impedito che lo status di candidato venisse riconosciuto anche a Macedonia del Nord, Albania e Bosnia. “Questa è una brutta pagina”.

Il vertice con i leader dei Balcani, prima del Consiglio, è terminato dopo quattro ore con un nulla di fatto. Il nodo è il veto della Bulgaria alla Macedonia del Nord, che ha chiesto l’adesione ormai 18 anni fa, nel 2004. Il premier filo-occidentale di Sofia, Kiril Petkov, è stato sfiduciato poche ore prima del vertice, il paese rischia di precipitare verso nuove elezioni dove le forze populiste e filorusse potrebbero prevalere. Le stesse che da tempo si contrappongono alla Macedonia del Nord con motivazioni scioviniste: molti bulgari non riconoscono che esista un popolo macedone, considerano il paese confinante una loro provincia, la lingua macedone un loro dialetto. Petkov non ha potuto altro che comunicare che solo il Parlamento ha il potere di decidere e sbloccare l’impasse. Il voto, su una proposta di mediazione avanzata dalla Francia, è previsto per domani. Non quella naufragata in mattinata e definita “inaccettabile” dal premier di Skopije Dimitar Kovacevski, ma su un nuovo compromesso definito in serata.

L’empasse riguarda anche l’Albania (adesione richiesta nel 2009) perché il dossier aperto presso le istituzioni comunitarie è lo stesso. “È una vergogna che un Paese Nato, la Bulgaria, tenga in ostaggio altri due Paesi Nato, la Nord Macedonia e l’Albania, nel pieno di una guerra nel nostro cortile di casa e che altri 26 membri dell’Ue restino fermi e impotenti”, afferma il premier albanese Edi Rama. Il problema è sempre l’unanimità. Di qui lo sconforto di Borrell, che ha ribadito: “Dobbiamo andare oltre, non possiamo continuare ad accettare che un membro solo blocchi tutto”.

C’è un terzo paese balcanico che ambisce allo status di candidato ed è la Bosnia-Ezegovina, la cui richiesta, risalente al 2016, è sostenuta da Austria e Slovenia. Nelle conclusioni del vertice si legge che il Consiglio è pronto a riconoscere la candidatura Ue della Bosnia-Erzegovina e a questo proposito invita la Commissione a riportare “senza indugio” sull’attuazione “delle 14 priorità” illustrate nella sua opinione con “un’attenzione speciale a quelle misure fondamentali che permettono al Consiglio di riunirsi per decidere la questione”. Un altro nodo, infine, è la liberalizzazione dei visti per il Kossovo: anche qui, almeno per oggi, non si ha notizia di avanzamenti.