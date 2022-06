Ue. Via libera ambasciatori a sesto pacchetto sanzioni contro la Russia. Replica: “resisteremo”

- Advertisement -

AgenPress – Il sesto pacchetto delle sanzioni anti-russe, che include l’embargo graduale al petrolio in arrivo via mare in Europa con deroghe per il greggio trasportato via oleodotti, è stato adottato dalla riunione degli ambasciatori dei 27 Paesi membri.

L’approvazione formale del sesto pacchetto, si apprende ancora, avverrà mediante procedura scritta. La deadline è fissata per domani mattina alle 9.

- Advertisement -

La Russia resisterà alle sanzioni imposte dall’Unione europea e rimarrà un partner commerciale internazionale “affidabile”, ha affermato oggi il ministero degli Esteri di Mosca. Lo riporta la Tass. “La Russia resisterà alle conseguenze delle misure restrittive unilaterali dell’Ue e rimarrà un partner commerciale internazionale affidabile”.