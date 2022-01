Uiltrasporti: Dat avvia licenziamenti. Ennesimo vettore straniero abbandona lavoratori italiani

- Advertisement -

AgenPress. “La Uiltrasporti non sottoscriverà alcun accordo di Licenziamento senza poter garantire un ammortizzatore sociale ai lavoratori interessati, e si attiverà in tutte le sedi preposte per la tutela di queste famiglie.”

Commentano così il Segretario generale Claudio Tarlazzi e il Segretario Nazionale Ivan Viglietti della Uiltrasporti la notizia dell’avvio da parte di Danish Air Transport dei licenziamenti collettivi a fronte della fine della continuità territoriale con la Regione Sicilia.

“La compagnia danese da anni gestisce le rotte che collegano la Sicilia alle isole minori in regime di continuità territoriale e quindi percependo fondi pubblici italiani. Assistiamo all’ennesima operazione di un vettore straniero che dopo aver utilizzato il nostro Paese come un bancomat, non ha nessuna remora a scaricare i lavoratori quando non servono più, per di più a pochi mesi dall’inizio della stagione estiva.”

“Da mesi chiediamo al Governo di affrontare in modo decisivo la crisi del trasporto aereo, una situazione grave che sta causando una vera e propria emorragia di posti di lavoro, ma continuiamo a registrare un totale disinteresse come dimostrato dalla mancata proroga degli ammortizzatori sociali. Non possiamo più tollerare – hanno concluso i segretari – questo silenzio che, unito alla totale mancanza di politiche industriali adeguate, fanno venire meno ogni tutela nei confronti dei lavoratori italiani del settore aereo.”