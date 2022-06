Ultimatum della Russia ai combattenti Azot, deponete le armi oggi. 500 civili rifugiati nell’impianto, 40 bambini

- Advertisement -

AgenPress – La Russia ha detto alle forze ucraine rifugiate nell’ impianto chimico della città orientale di Sevierodonetsk, assediata, di deporre le armi entro oggi, mercoledì.

Circa 500 civili ritenuti intrappolati insieme ai soldati all’interno dell’Azot, una fabbrica chimica a Sevierdonetsk, si stanno preparando a fuggire dalla città attraverso un possibile corridoio umanitario questa mattina.

Serhiy Haidai, governatore della regione di Luhansk, ha detto che circa 500 civili, 40 dei quali bambini, si stavano riparando dai pesanti attacchi russi nell’impianto chimico di Azot nella città.

I bombardamenti su Azot sono stati così forti che “le persone non possono più sopportarlo nei rifugi, il loro stato psicologico è al limite”, ha aggiunto Haidai.

Il colonnello generale Mikhail Mizintsev, l’ufficiale incaricato del devastante assedio di Mariupol, ha detto che i combattenti dovrebbero “fermare la loro insensata resistenza e deporre le armi” dalle 8:00 ora di Mosca (5:00 GMT).

L’esercito russo ha spostato la maggior parte dei suoi sforzi militari per catturare Sievierdonetsk nel tentativo di prendere il pieno controllo di Luhansk e Donetsk. Serhiy Haidai, il governatore di Luhansk, ha detto martedì alla televisione ucraina che altri due gruppi tattici del battaglione russo erano stati spostati nell’area.

La lotta per Sievierdonetsk si sta trasformando in una delle battaglie più sanguinose della guerra ed è vista come un potenziale punto di svolta nell’avanzata russa nel Donbas.