Una nave mercantile piena di auto di lusso in fiamme e alla deriva in mezzo all’Atlantico. Messo in salvo l’equipaggio

- Advertisement -

La nave per il trasporto di auto roll-on/roll-off Felicity Ace, lunga 656 piedi, ha preso fuoco nel Nord Atlantico mercoledì mentre trasportava merci, comprese Porsche e Volkswagen, da Emden, in Germania, a Davisville, nel Rhode Island.

Al momento dello scoppio dell’incendio, la nave stava navigando a 90 miglia nautiche a sud-ovest delle Azzorre portoghesi, secondo una dichiarazione di mercoledì della Marina portoghese.

Dopo che l’incendio è scoppiato nella stiva, si è diffuso e ha costretto tutti i 22 membri dell’equipaggio ad abbandonare la nave. Secondo un’altra dichiarazione della Marina portoghese, l’equipaggio è stato prelevato in sicurezza e portato in un hotel locale, con il salvataggio coordinato dal Centro di coordinamento per la ricerca e il salvataggio marittimo di Ponta Delgada. Non c’è stata alcuna fonte evidente di inquinamento dall’incendio, secondo la dichiarazione.

I proprietari della nave hanno organizzato un rimorchio mentre continua a bruciare. Registrato a Panama, il Felicity Alice è gestito dalla compagnia di navigazione giapponese Mitsui OSK Lines (MOL). MOL non ha risposto alla richiesta di commento.

Porsche ha confermato alla CNN Business che alcune delle sue auto erano tra il carico e che i clienti con auto a bordo della nave in fiamme vengono contattati dai loro concessionari.

“Anche se è ancora troppo presto per confermare ciò che è accaduto e i prossimi passi, noi, insieme ai nostri colleghi di Porsche AG, supportiamo i nostri clienti e i nostri concessionari nel miglior modo possibile per trovare soluzioni”, ha affermato Angus Fitton, Vice President PR presso Porsche Cars Nord America. “Siamo in contatto con la compagnia di navigazione e ora si conoscono i dettagli delle auto a bordo”.

I proprietari di Porsche in attesa con auto a bordo come il giornalista e conduttore Matt Farah, che ha affermato di avere una Porsche Boxster Spyder del 2022 in attesa di consegna, hanno già iniziato a ricevere notizie dai concessionari sullo stato dei loro veicoli.

“Il concessionario ha confermato che la mia macchina, insieme ad almeno una dozzina di altri veicoli che si aspettavano, è su quella barca. Non avevano ulteriori informazioni per me oltre alla conferma che la mia macchina era sulla barca e hanno detto che non appena Porsche Cars North America avrà un piano di qualsiasi tipo su come procedere, avrebbero condiviso i piani con me”.

Volkswagen ha anche clienti in attesa di veicoli sulla nave mercantile in fiamme. “Siamo a conoscenza di un incidente che ha coinvolto una nave mercantile di terze parti che trasportava veicoli del Gruppo Volkswagen attraverso l’Atlantico. La nave era in viaggio per il Nord America”, ha affermato Dirk Ameer, un portavoce della Volkswagen.

“Al momento, non siamo a conoscenza di feriti. Siamo in contatto con la compagnia di navigazione per ottenere maggiori informazioni sull’incidente”.