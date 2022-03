Unar. XVIII Settimana d’Azione contro il Razzismo

- Advertisement -

AgenPress. La Settimana di azione contro il razzismo è un appuntamento tradizionale dell’UNAR (Ufficio Nazionale Antidiscrimazioni Razziali) rivolto ad un ampio pubblico grazie ad un intenso calendario di iniziative di informazione, sensibilizzazione e animazione territoriale promosse in tutta Italia nel mondo della scuola, delle università, dello sport, della cultura e delle associazioni.

L’evento è realizzato ogni anno in occasione della celebrazione in tutto il mondo della Giornata per l’eliminazione delle discriminazioni razziali, fissata nella data del 21 marzo dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, a ricordo del massacro perpetrato dalla polizia sudafricana nel 1960, a Sharpeville, di 69 manifestanti che protestavano pacificamente contro le leggi razziste emanate dal regime dell’apartheid.

In occasione della XVIII Settimana d’azione contro il Razzismo, Progetto finanziato da UNAR, le cooperative sociali “Opera Prossima” e “Consorzio Umana Solidarietà”, assieme alle associazioni “La Città Felice ONLUS” e “Giovani per i Giovani”, hanno tre giornate dedicate a questa iniziativa denominata “Spazio Aperto”.

Il primo appuntamento è previsto giovedì 17 marzo (mattina, ore 10.00/12.00: “Spazio aperto”); pomeriggio, ore 15.30/17.30: introduzione al laboratorio di improvvisazione

Il secondo evento avrà luogo venerdì 18 marzo (mattina, ore 10.00/12.00: laboratorio di improvvisazione teatrale); pomeriggio, ore 15.30/17.30: laboratorio di improvvisazione teatrale).

Il terzo e ultimo incontro è previsto per lunedì 21 marzo (mattina ore 10.00/13.30: “Cineforum” più confronto finale). Le città coinvolte dall’iniziativa: Palermo (“Sala delle lapidi” – Aula consiliare del Comune di Palermo); Caltagirone (Istituto Comprensivo “Narbone”); Grammichele (Liceo Artistico regionale “Libertini”); San Cono (Chiesa SS. Maria Delle Grazie); Raddusa (Struttura SAI “Vizzini Ordinari” di via Regina Margherita); Tusa (Le attività in progetto per il comune di Tusa si svolgeranno nelle giornate del 18-19 e 21 marzo seguendo lo stesso calendario).