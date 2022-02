Undici nuovi governi hanno annunciato che si uniranno al New Plastics Economy Global Commitment

AgenPress. Guidato dalla Ellen MacArthur Foundation, in collaborazione con il Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente, il Global Commitment unisce governi e organizzazioni internazionali intorno ad una visione comune di economia circolare per la plastica.

L’annuncio di oggi, che i governi nazionali di Canada, Colombia, Grecia, Italia, Norvegia, Repubblica di Corea, Spagna e Uganda e i governi di livello subnazionale della città di Parigi; e il Paese Basco si uniranno ad altri governi nell’ambito del Global Commitment è la conferma del crescente interesse e impegno dei paesi ad agire con urgenza per combattere l’inquinamento da plastica.