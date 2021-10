Unesco designa Copenaghen come capitale mondiale dell’architettura per il 2023

- Advertisement -

AgenPress – ”Siamo molto contenti che il titolo di capitale dell’architettura passi da Rio de Janeiro a Copenaghen per continuare a dimostrare l’importanza del ruolo che l’urbanismo può ricoprire specie in un momento come quello della pandemia ” ha detto la direttrice dell’Unesco Audrey Azoulay dopo la designazione ufficiale della città di Copenaghen come capitale mondiale dell’architettura per il 2023. La decisione è stata presa in accordo con l’Unione Internazionale degli Architetti che terrà nella città danese il suo congresso mondiale.

L’iniziativa di designare una città del mondo quale capitale mondiale dell’architettura è stata lanciata dall’Unesco insieme all’Unione internazionale degli architetti per sostenere il ruolo chiave che l’architettura e l’urbanismo hanno nel creare un’identità urbana di sviluppo durevole. Ogni tre anni dunque una città ospita un forum mondiale su questi temi e una serie di iniziative sulle tendenze architettoniche e urbanistiche del momento. Il tema intorno al quale si svilupperanno gli eventi in programma nel 2030 a Copenaghen è ‘Avvenire durevole significa non lasciare indietro nessuno’.

I vari organismi professionali della Danimarca, dunque, esamineranno con il contributo di professionisti provenienti da tutto il mondo come contribuire al raggiungimento dei 17 obiettivi di sviluppo durevole fissati dalle Nazioni Unite.