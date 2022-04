Unicef e OMS. Nel 2022 aumentati del 79% i casi di morbillo segnalati in tutto il mondo

Nel 2020, 23 milioni di bambini hanno saltato le vaccinazioni di base dell’infanzia tramite i servizi sanitari di routine, il numero più alto dal 2009 e 3,7 milioni in più rispetto al 2019.

A partire da aprile 2022, le agenzie registrano 21 grandi e dirompenti focolai di morbillo in tutto il mondo negli ultimi 12 mesi. La maggior parte dei casi di morbillo sono stati riportati in Africa e nella regione del Mediterraneo orientale. Le cifre sono probabilmente più alte, poiché la pandemia ha sconvolto i sistemi di sorveglianza a livello globale, con una potenziale sottostima.

I paesi con i maggiori focolai di morbillo dall’anno scorso includono Somalia, Yemen, Nigeria, Afghanistan ed Etiopia. L’insufficiente copertura vaccinale contro il morbillo è la ragione principale dei focolai, ovunque essi si verifichino.

“La pandemia da COVID-19 ha interrotto i servizi di vaccinazione, i sistemi sanitari sono stati sopraffatti e ora stiamo assistendo a una ricomparsa di malattie mortali, tra cui il morbillo. Per molte altre malattie, l’impatto di queste interruzioni dei servizi di vaccinazione si farà sentire per decenni a venire”, ha dichiarato Tedros Adhanom Ghebreyesus, Direttore generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. “È il momento di rimettere a regime le vaccinazioni essenziali e di lanciare campagne di recupero in modo che tutti possano avere accesso a questi vaccini salvavita”.

Al 1° aprile 2022, 57 campagne per le malattie prevenibili con vaccino in 43 paesi che erano state programmate dall’inizio della pandemia rimangono rimandate, con un impatto su 203 milioni di persone, la maggior parte delle quali sono bambini. Di queste, 19 sono campagne contro il morbillo, che espongono 73 milioni di bambini al rischio di morbillo a causa delle mancate vaccinazioni. In Ucraina, la campagna di recupero del morbillo del 2019 è stata interrotta a causa della pandemia da COVID-19 e successivamente a causa della guerra. Le campagne di routine e di recupero sono necessarie ovunque sia possibile l’accesso per aiutare a garantire che non ci siano focolai ripetuti come nel 2017-2019, quando si sono registrati oltre 115.000 casi di morbillo e 41 morti nel paese – la più alta incidenza in Europa.

Una copertura pari o superiore al 95% con due dosi del vaccino sicuro ed efficace contro il morbillo può proteggere i bambini da tale malattia. Tuttavia, le interruzioni legate alla pandemia da COVID-19 hanno ritardato l’introduzione della seconda dose del vaccino contro il morbillo in molti paesi.