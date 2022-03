Unilever e L’Oreal si ritirano dalla Russia. Condanna dell’invasione e della guerra in Ucraina

- Advertisement -

AgenPress – Il colosso britannico dei beni di consumo Unilever sta sospendendo tutte le importazioni e le esportazioni dei suoi prodotti in Russia, così come le spese per i media e la pubblicità.

“Non investiremo ulteriori capitali nel Paese né trarremo profitto dalla nostra presenza in Russia”, ha affermato martedì il CEO Alan Jope in una dichiarazione.

Ma Unilever “continuerà a fornire i nostri prodotti alimentari e igienici essenziali fabbricati in Russia alle persone nel paese”, ha affermato. L’azienda possiede diversi marchi per la casa, tra cui Axe, Ben & Jerry’s e Dove.

Martedì, anche la più grande azienda di cosmetici del mondo, L’Oreal, ha sospeso i nuovi investimenti russi e ha chiuso temporaneamente i suoi negozi.

“Condanniamo fermamente l’invasione russa e la guerra in Ucraina, che sta causando tante sofferenze al popolo ucraino”, ha affermato l’azienda francese.

Entrambe le società hanno sospeso le loro operazioni in Ucraina per concentrarsi sulla sicurezza dei dipendenti e delle loro famiglie e ciascuna ha impegnato 5 milioni di euro (4,2 milioni di sterline) per i soccorsi nel paese.