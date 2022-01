Università: approvata legge Fusacchia su doppia laurea. Svolta storica per studenti italiani

- Advertisement -

AgenPress. “Abbiamo approvato stasera la proposta di legge doppia laurea. Sono molto contento che il testo che avevo proposto prima alla Commissione Cultura e poi all’Aula, mettendo insieme tante proposte diverse, sia andato finalmente in porto. Non è ancora legge, dal momento che il testo andrà adesso al Senato, ma il fatto che sia stata approvato all’unanimità lascia ben sperare rispetto alla possibilità che entri in vigore in tempo utile per dispiegare tutti i suoi effetti già dal il prossimo anno accademico”, dichiara l’onorevole Alessandro Fusacchia, membro della Commissione Cultura e relatore del provvedimento.

“Abbiamo approvato una legge che aiuterà i giovani a immaginare e costruire più liberamente i propri percorsi di vita e professionale. Con la legge doppia laurea ci si potrà formare contemporaneamente su ambiti anche molto distanti e prepararsi così meglio al mondo del lavoro”, prosegue Fusacchia.

“È una legge che darà un’opportunità a tutti e non solo a chi se la può permettere, abbiamo previsto esoneri dal pagamento delle tasse universitarie anche per la seconda iscrizione. Anche il sistema delle accademie di belle arti e dei conservatori è per una volta pienamente equiparato.”, dichiara Fusacchia.

“Nei mesi a venire dovremo lavorare sull’orientamento, informare e accompagnare sempre di più i giovani a scegliere, una o due lauree e quali – e soprattutto facilitare loro la vita per frequentare e dare esami, perché la doppia laurea sia un’opportunità concreta. Ma chiaramente oggi si apre una pagina nuova nella vita delle università italiane e di tutte le studentesse e gli studenti universitari e ancor più di quelli che sono agli ultimi anni di scuola superiore.”, conclude Fusacchia.