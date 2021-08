Uragano Ida si abbatte sulla Louisiana. Sindaco New Orleans: “il tempo non è dalla nostra parte”

- Advertisement -

Il sindaco di New Orleans LaToya Cantrell ha avvertito i residenti che hanno intenzione di evacuare volontariamente – cosa che ha raccomandato – di farlo subito.

“Il tempo non è dalla nostra parte. Sta solo crescendo rapidamente. Si sta intensificando”, ha detto il sindaco in una conferenza stampa, riferendosi a Ida. “Se stai evacuando volontariamente la nostra città, ora è il momento di andartene: devi farlo immediatamente. Se hai intenzione di uscire, assicurati di essere in grado di accovacciarti.”

Si prevede che Ida raggiunga almeno la forza di Categoria 4 prima dell’approdo, ha affermato il National Hurricane Center, mantenendo le sue previsioni precedenti. I venti di tempesta tropicale potrebbero raggiungere New Orleans verso le 8 di domenica mattina prima che la tempesta si abbatta quel pomeriggio o la sera a ovest di New Orleans vicino a Houma e Morgan City.

L’uragano Ida è “molto pericoloso”, afferma Joe Biden invitando la popolazione della Louisiana a “fare attenzione e a prepararsi”. “Se dovete andare in una delle strutture pubbliche allestite per trovare riparo accertatevi di avere la mascherina e di praticare il distanziamento sociale perché stiamo ancora combattendo contro il Covid”,.

Collin Arnold, direttore dell’Ufficio per la sicurezza interna e la preparazione alle emergenze di New Orleans, ha esortato le persone a fare scorta di cibo e acqua a sufficienza per almeno tre giorni e di essere in viaggio o a casa entro mezzanotte.

“Diciamo che le prime 72 (ore) sono pericolose”, ha aggiunto Arnold. “I primi tre giorni saranno difficili da raggiungere per i soccorritori”.

Negli avvisi di testo di sabato, i funzionari di New Orleans hanno esortato i residenti a “andare via stamattina, se possibile”.

“Se rimani, raccogli le provviste, carica i dispositivi, abbassa la temperatura del frigorifero e proteggi gli oggetti all’aperto oggi”, diceva il messaggio.

I funzionari statali hanno anche inviato messaggi ai residenti: “Preparatevi per Ida”.

“I louisiani hanno tempo fino al tramonto”, avverte il testo, aggiungendo che Ida “avrà gravi conseguenze in tutto lo stato”.

Cantrell ha emesso un’evacuazione obbligatoria di tutte le aree della città che si trovano al di fuori del suo sistema di protezione dalle inondazioni e ha esortato gli altri residenti a evacuare volontariamente o a rifugiarsi sul posto.