Ursula von der Leyen: “Garantire che il 40% dell’energia provenga da fonti rinnovabili entro il 2030”

Con il settore energetico attualmente responsabile di oltre il 75% delle emissioni di gas serra, il piano è garantire che il 40% dell’energia provenga da fonti rinnovabili entro il 2030. Per Ursula von der Leyen, questa “non è un’aspirazione politica, ma un obbligo legale” .

Per raggiungere questo obiettivo verrebbe promossa l’elettrificazione diretta, utilizzata l’energia eolica e solare o si potrebbe fornire riscaldamento e raffreddamento tramite pompe di calore. Ma che fare quando il vento non soffia o il sole non splende?

È qui che entrerebbero in gioco altre “energie pulite” come i biocarburanti avanzati, l’idrogeno rinnovabile e i combustibili sintetici a base di idrogeno.