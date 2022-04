Ursula von der Leyen: “L’aggressione russa in Ucraina è una minaccia diretta alla sicurezza dell’Europa”

- Advertisement -

AgenPress. La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen in un discorso al Raisina Dialogue, una conferenza di geopolitica a Nuova Delhi (India) ha dichiarato:

“Prendere di mira e uccidere civili innocenti. Ridisegnare i confini con la forza. Soggiogare la volontà di un popolo libero. Ciò va contro i principi fondamentali sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite. In Europa, vediamo l’aggressione russa come una minaccia diretta alla nostra sicurezza“



“L’aggressione non provocata e ingiustificata di Mosca contro l’Ucraina è destinata ad essere un “fallimento strategico” e l’Unione europea sta facendo tutto il possibile per aiutare l’Ucraina a combattere per la sua libertà“.