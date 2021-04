Ursula von der Leyen: “Sono la prima donna a esser presidente della Commissione europea ed è così che mi aspettavo di essere trattata nel viaggio in Turchia”

Così Ursula von der Leyen di fronte al parlamento Ue: “Mi sono sentita ferita come donna e come europea – ha aggiunto – questo riguarda i valori che sono alla base della nostra Unione e dimostra quanto dobbiamo ancora fare perché le donne siano trattate con parità”.

“Lo status delle donne rappresenta lo status della democrazia, la parità di partecipazione delle donne rende più forte la democrazia”.

Non è solo una questione di genere per Ursula Von der Leyen che ha aggiunto:”Quando parliamo di rispetto e di dignità non ci dobbiamo limitare alla parità tra donne e uomini, la questione è molto più ampia, non possiamo accettare che le zone libere da lgbti si moltiplichino in Europa, non possiamo accettare che i rom siano discriminati, non possiamo accettare l’antisemitismo e il razzismo che troviamo in diversi angoli della nostra Unione.

Così la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen nel suo intervento al Parlamento europeo. “L’ Europa vale molto di più di questo e ogni volta rimango a bocca aperta che si debba parlare di cose così ovvie nella Ue”, ha aggiunto.