Ursula von der Leyen: “Taglieremo l’accesso della Russia ai principali mercati dei capitali”

- Advertisement -

AgenPress. “Il pacchetto di sanzioni approvato politicamente dai leader Ue la notte scorsa “avrà un impatto massimo sull’economia russa e sull’élite politica. E’ fondato su cinque pilastri: il primo è il settore finanziario, il secondo il settore energetico, il terzo quello dei trasporti, il quarto i controlli alle esportazioni e il divieto del finanziamento all’export, il quinto la politica dei visti”.

Lo ha spiegato la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen.

“Il pacchetto – ha continuato – include sanzioni finanziarie che tagliano l’accesso della Russia ai principali mercati dei capitali.

Colpiamo il 70% del mercato bancario russo. Anche le compagnie pubbliche, incluso il settore della difesa: queste sanzioni aumenteranno i costi del finanziamento della Russia, aumenteranno l’inflazione ed eroderanno gradualmente la base industriale della Russia. Prendiamo anche di mira l’élite russa, impedendone i depositi, facendo in modo che non possano più nascondere i loro soldi al sicuro in Europa. Il secondo settore è quello energetico, di cui beneficia in particolare lo Stato russo”.

“Il nostro divieto di esportazione – ha proseguito – renderà impossibile per la Russia ammodernare le sue raffinerie di greggio, che hanno prodotto ricavi per 24 mld di euro nel 2019. Il terzo punto è il divieto di vendere pezzi di ricambio ed equipaggiamenti per gli aerei: questo degraderà un settore chiave dell’economia russa e della connettività del Paese. Tre quarti della flotta commerciale della Russia sono costruiti in Usa, Ue e Canada: sono massicciamente dipendenti in questo. Il quarto punto è che limitiamo l’accesso della Russia a tecnologie cruciali.

Colpiremo l’accesso a importante tecnologie come semiconduttori e tecnologie avanzate. Infine, sui visti, diplomatici e gruppi affini e uomini d’affari non avranno più accesso privilegiato all’Ue. Queste misure sono strettamente coordinate con i nostri partner”, ha concluso.