Usa. Al Central Park di New York City una statua di Putin su un mini carro armato contro assurdità guerra

- Advertisement -

AgenPress – Una scultura rosso brillante di Valdimir Putin, seduto su un carro armato in miniatura, è stata eretta lì dall’artista francese James Colomina.

“Questa scultura mira a denunciare l’assurdità della guerra e a mettere in luce il coraggio dei bambini di fronte a situazioni violente e catastrofiche innescate da altri”, scrive Colomina, che ha pubblicato diverse foto di bambini che interagiscono giocosamente con la scultura.

Colomina è noto per le sue sculture di strada rosso brillante, spesso installate di nascosto in luoghi pubblici senza alcun preavviso. Ad aprile ha allestito un’altra scultura con un messaggio contro la guerra: un bambino soldato che porta un fucile che si trasforma in una rosa , collocata in Francia.

E l’anno scorso ha eretto due sculture nella sua firma rossa a Berlino come commento al 32° anniversario della caduta del muro di Berlino, secondo il gruppo di gallerie di proprietà francese Galeries Bartoux .

L’installazione di Colomina arriva dopo cinque mesi dall’invasione russa dell’Ucraina . La Russia ha inflitto attacchi devastanti all’Ucraina “che non si vedevano dalla seconda guerra mondiale”, ha affermato giovedì il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg.