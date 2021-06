Usa. Biden, competere con Cina. Chiusura Apple Daily, giorno triste per la libertà dei media

- Advertisement -

- Advertisement -

AgenPress – “Siamo in corsa con la Cina: loro non stanno aspettando, stanno investendo miliardi di dollari” e ora anche l’America potrà competere con il piano bipartisan sul piano delle infrastrutture. Lo afferma il presidente Joe Biden, sottolineando che il piano ci “proietta nel futuro”.

L’accordo sulle infrastrutture non costerà nulla agli americani che guadagnano meno di 400.000 dollari l’anno, afferma Biden illustrando l’accordo bipartisan sul piano sulle infrastrutture. “La strada è ancora lunga, ci sono altri compromessi da fare” per l’approvazione dell’intesa, ammette il presidente osservando come l’accordo rappresenta il maggiore investimento mai effettuato nel trasporto pubblico.

Biden ha parlato anche della chiusura di Apple Daily. ” E’ un giorno triste per la libertà dei media a Hong Kong e nel mondo. Lo afferma il presidente Joe Biden, sottolineando che i cittadini di Hong Kong hanno il diritto alla libertà di stampa”.

“Pechino deve smetterla di prendere di mira la stampa indipendente e deve rilasciare i giornalisti e i manager media al momento in detenzione. Il giornalismo non è un reato. I cittadini di Hong Kong hanno il diritto alla libertà di stampa. Invece Pechino sta negando libertà di base e assalendo l’autonomia di Hong Kong e le sue istituzioni democratiche” in modalità “non in linea con i suoi obblighi internazionali”.