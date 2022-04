Usa. Biden invia all’Ucraina armi, munizioni, elicotteri, droni, missili Javelin e altri aiuti

- Advertisement -

AgenPress – Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha detto al presidente ucraino Volodymyr Zelensky che gli Stati Uniti avrebbero inviato alla sua nazione ulteriori 800 milioni di dollari in armi, munizioni e altri aiuti alla sicurezza.

Arriva quando i funzionari statunitensi avvertono di una nuova fase potenzialmente sanguinosa nella guerra in corso, incentrata sulle regioni orientali dell’Ucraina mentre la Russia ritira le sue truppe dall’area intorno alla capitale Kiev.

“L’esercito ucraino ha usato le armi che stiamo fornendo con effetti devastanti. Mentre la Russia si prepara a intensificare il suo attacco nella regione del Donbas, gli Stati Uniti continueranno a fornire all’Ucraina le capacità per difendersi”, ha affermato Biden.

Secondo il Pentagono, gli Stati Uniti stanno fornendo all’Ucraina:

11 elicotteri Mi-17

300 droni Switchblade

18 Obici e dispositivi di protezione contro gli attacchi chimici

200 mezzi corazzati per il trasporto di personale M113

10 radar di contro-artiglieria

500 missili anticarro Javelin

30.000 set di giubbotti antiproiettile ed elmetti

Il segretario stampa del Pentagono John Kirby ha affermato che il pacchetto da 800 milioni di dollari era destinato a “soddisfare i bisogni urgenti dell’Ucraina per la battaglia di oggi” mentre le forze russe spostano il fulcro del loro attacco sull’Ucraina orientale e meridionale. Ha detto che le armi inizieranno a essere inviate in Ucraina “il prima possibile”, osservando che la precedente assistenza alla sicurezza era stata inviata in appena quattro o cinque giorni dopo l’approvazione dei pacchetti di sicurezza.

A partire da martedì sera, due fonti hanno affermato che gli elicotteri erano stati rimossi dall’elenco di assistenza, anche se Biden ha affermato nella sua dichiarazione che alla fine sono stati inclusi. L’Ucraina aveva inizialmente chiesto alla Casa Bianca di non inviare gli elicotteri, indicando che ci sarebbe voluto più tempo per valutare se sarebbero stati utili. Ma durante la telefonata Zelensky ha detto a Biden che il suo paese aveva bisogno di loro, quindi sono stati rimessi nella fornitura.

Gli elicotteri Mi-17 che sono stati aggiunti al pacchetto erano stati destinati all’Afghanistan, ha detto Kirby.

La spedizione da 800 milioni di dollari porta l’ importo totale dell’assistenza militare fornita dagli Stati Uniti all’Ucraina a oltre 3 miliardi di dollari. Secondo lo Stockholm International Peace Research Institute, il budget per la difesa dell’Ucraina per il 2020 era di soli 6 miliardi di dollari. In meno di due mesi, gli Stati Uniti hanno fornito quasi la metà dell’assistenza alla sicurezza, sottolineando il ritmo con cui la Casa Bianca ha lavorato per inviare armi e attrezzature.