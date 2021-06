Usa. Biden, “l’America è tornata e le democrazie sono unite per affrontare le sfide del futuro”

AgenPress – L’Air Force One con a bordo il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, è atterrato ieri sera nel Regno Unito, nella base della Royal Air Force di Mildenhall, nel Suffolk. Biden incontra oggi il primo ministro britannico, Boris Johnson. Il programma dei lavori del presidente Usa prevede la partecipazione al G7 che si svolgerà in Cornovaglia dall’11 al 13 giugno e proseguirà il suo tour diplomatico europeo che avrà come appuntamento cardine il bilaterale in Svizzera con il presidente russo, Vladimir Putin.

Accompagnato dalla first lady Jill, Biden ha iniziato la sua prima visita all’estero da presidente con un incontro con il personale militare Usa della base. Il viaggio in Europa del presidente statunitense ha come obiettivo primario quello di rafforzare l’alleanza. Joe Biden nel Vecchio Continente parteciperà all G7 in Gran Bretagna, ma incontrerà anche i vertici Nato e quelli dell’Ue. Grande attenzione, naturalmente, anche all’incontro con il presidente russo Vladimir Putin. In particolare, afferma Biden, il G7 in Cornovaglia mostrerà a Cina e Russia che Usa ed Europa sono uniti. Il primo discorso di Biden: “L’America è tornata” “L’America è tornata e “le democrazie sono unite per affrontare le sfide del futuro”, ha detto Joe Biden parlando dopo la moglie Jill davanti alle truppe alla Royal Air Force (Raf) di Mildenhall, in Inghilterra, la base aerea che supporta le operazioni dell’aviazione americana. Poi il discorso è spaziato su altre questioni aperte: serve un “modello di azione coordinata” a livello internazionale contro le future pandemie, “perché ce ne saranno altre”. Biden ha poi invitato la comunità internazionale a lanciare “iniziative ambiziose” per contrastare il cambiamento climatico.