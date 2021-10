Usa. Biden lancia un piano per affrontare la salute mentale degli studenti a causa del Covid

- Advertisement -

Il piano del Dipartimento dell’Istruzione degli Stati Uniti, intitolato “Sostenere la salute sociale, emotiva, comportamentale e mentale di bambini e studenti”, arriva mentre i giovani continuano a lottare con la loro salute mentale a causa della pandemia di Covid-19.

Il piano delinea sette aree critiche di difficoltà che gli educatori e gli operatori sanitari possono incontrare quando si tratta di affrontare la salute mentale dei giovani e include un corrispondente elenco in sette punti di raccomandazioni volte ad aiutare le scuole e gli operatori a migliorare il benessere emotivo dei studenti e bambini.

Il Dipartimento della Pubblica Istruzione ha osservato che i giovani hanno lottato con la salute mentale prima della pandemia di Covid-19, i dati chiave degli ultimi 18 mesi dimostrano “la necessità di un’azione urgente”, come l’aumento delle visite al pronto soccorso legate alla salute mentale.

Le raccomandazioni del Dipartimento dell’Istruzione – che si applicano alla prima infanzia, all’istruzione primaria e secondaria e all’istruzione superiore – afferma il piano, includono suggerimenti per “migliorare l’alfabetizzazione in materia di salute mentale e ridurre lo stigma e altre barriere all’accesso”, “migliorare la capacità della forza lavoro ,” e “utilizzare i dati per il processo decisionale al fine di promuovere un’attuazione e risultati equi”.

Il Congresso ha autorizzato più di 190 miliardi di dollari per aiutare le scuole americane a riaprire e rimanere aperte durante la pandemia, alcuni dei quali potrebbero essere spesi per i servizi di salute mentale nelle scuole.

Il piano prevede che scuole e programmi “sfruttino politiche e finanziamenti”.

“I nostri sforzi come educatori devono andare oltre l’alfabetizzazione, la matematica, la storia, le scienze e altre materie fondamentali per includere l’aiuto agli studenti a sviluppare le abilità sociali, emotive e comportamentali di cui avranno bisogno per accedere e partecipare pienamente all’apprendimento e ottenere il massimo dalle loro opportunità potenziali e future”, ha dichiarato in una nota il segretario all’Istruzione Miguel Cardona.

“Nel mezzo della pandemia, sappiamo che i nostri studenti hanno sperimentato così tanto. Non possiamo sbloccare il potenziale degli studenti a meno che non affrontiamo anche le esigenze che portano con sé in classe ogni giorno.

Come educatori, è nostra responsabilità assicurarci di essere contribuendo a fornire agli studenti una solida base sociale ed emotiva in modo che anche loro possano eccellere accademicamente”.