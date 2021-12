Usa. Biden, obbligo vaccino per 100 milioni di americani. Siamo stati pazienti, ora basta

- Advertisement -

AgenPress – Il presidente Joe Biden giovedì ha imposto nuove rigorose regole sui vaccini ai lavoratori federali, ai grandi datori di lavoro e al personale sanitario nel tentativo di contenere l’ultima ondata di Covid-19. “Abbiamo gli strumenti per combattere il virus se ci uniamo per utilizzare quegli strumenti”, ha detto Biden all’inizio di quello che è stato annunciato come un importante discorso per affrontare l’ultima fase della pandemia di Covid-19.

I nuovi requisiti potrebbero applicarsi a ben 100 milioni di americani – quasi i due terzi della forza lavoro americana – e rappresentano la spinta più forte di Biden a richiedere vaccini per gran parte del paese.

“Siamo stati pazienti, ma la nostra pazienza si sta esaurendo e il rifiuto di molti a non vaccinarsi è costato a tutti noi”, ha detto Biden, con toni duri nei confronti degli americani che ancora rifiutano di ricevere un vaccino nonostante le ampie prove della loro sicurezza e la piena approvazione di uno — il vaccino Pfizer-BioNTech Covid-19 — della Food and Drug Administration degli Stati Uniti.

Ha detto che l’America vaccinata sta diventando “frustrata” con gli 80 milioni di persone che non hanno ricevuto iniezioni e stanno alimentando la diffusione del virus.

“Anche se l’America è in condizioni molto migliori rispetto a sette mesi fa quando sono entrato in carica, devo dirvi un secondo fatto: siamo in un momento difficile e potrebbe durare per un po’”, ha detto Biden chiedendo a tutte le aziende con 100 o più dipendenti di garantire che i loro lavoratori siano vaccinati o testati una volta alla settimana, un passo espansivo che il presidente ha preso dopo essersi consultato con i funzionari sanitari e gli avvocati dell’amministrazione. Le aziende potrebbero dover affrontare multe di migliaia di dollari per dipendente se non si adeguano.

I lavoratori del servizio postale degli Stati Uniti rientrerebbero in tale regola, ha detto un alto funzionario dell’amministrazione, e i dipendenti dovranno essere vaccinati o affrontare test settimanali obbligatori. Il servizio postale, un’agenzia quasi indipendente, impiega più di 640.000 persone. Biden ha anche firmato un ordine esecutivo che richiede a tutti i dipendenti del governo di essere vaccinati contro il Covid-19, senza possibilità di essere regolarmente testati per rinunciare. Il presidente ha firmato un’ordinanza di accompagnamento che ordina l’applicazione dello stesso standard ai dipendenti degli appaltatori che fanno affari con il governo federale. Ha detto che 300.000 educatori nei programmi federali Head Start devono essere vaccinati e ha invitato i governatori a richiedere vaccinazioni per insegnanti e personale scolastico. E Biden ha annunciato che avrebbe richiesto la vaccinazione completa dei 17 milioni di operatori sanitari presso le strutture che ricevono fondi da Medicare e Medicaid, estendendo il mandato agli ospedali, alle strutture di assistenza domiciliare e ai centri di dialisi in tutto il paese.