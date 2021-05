Usa. Blinken accusa la Cina di genocidio contro gli uiguri. E’ aggressiva verso l’estero

AgenPress – “Vediamo un genocidio contro gli uiguri nello Xinjiang. Più di un milione di persone sono state messe in, chiamateli come volete, campi di concentramento o di rieducazione”. Lo ribadisce il segretario di Stato americano Antony Blinken in un’intervista a Cbs.

“Quello che abbiamo visto negli ultimi anni è una Cina che agisce in modo più repressivo in casa e più aggressivo fuori dai suoi confini”, prosegue. . A chi gli chiede se gli Stati Uniti fossero in qualche modo avviati verso un confronto militare con la Cina, Blinken risponde: “Ritengo che sarebbe contro gli interessi della Cina e degli Usa spingersi a quel punto o addirittura muoversi in quella direzione”.