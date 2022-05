Usa. Corte Suprema, bozza su aborto autentica ma non definitiva. indagini su fuga notizie

- Advertisement -

AgenPress – La bozza della decisione sull’aborto riportata dai media è autentica ma non rappresenta la posizione finale e definitiva dei componenti della Corte Suprema. Lo afferma la stessa Corte Suprema.

“Anche se autentico, il documento riportato non rappresenta una decisione della Corte o la sua posizione finale e quella definitiva dei suoi membri sul caso”, si legge in una nota dei saggi americani. In seguito alla pubblicazione della bozza si sono moltiplicate le richieste alla Corte Suprema per una decisione sulla Roe v. Wade, la storica sentenza del 1973 che ha legalizzato l’aborto negli Stati Uniti, a giorni invece che alla fine di giungo come finora atteso. Non è però chiaro se i saggi cederanno alle pressioni. I democratici intanto affilano le armi e in Congresso si preparano alla battaglia con il leader dei liberal in Senato, Chuck Schumer, che si impegna a convocare un voto sull’aborto.

Il presidente della corte suprema John Roberts ha avviato indagini sulla fuga di notizie, senza precedenti.