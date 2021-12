Usa. Derek Chauvin si dichiara colpevole per aver violato i diritti civili di George Floyd

Ad aprile, Chauvin è stato condannato per omicidio non intenzionale di secondo grado , omicidio di terzo grado e omicidio colposo di secondo grado per la morte di Floyd ed è stato condannato a 22 anni e mezzo di prigione di stato. Secondo la legge del Minnesota, Chauvin dovrà scontare i due terzi della sua pena, ovvero 15 anni, e poi potrà beneficiare della libertà vigilata per i restanti sette anni e mezzo.

Chauvin è stato accusato di due atti d’accusa federali relativi alla sua attività di polizia . Si era dichiarato non colpevole delle accuse federali a settembre.

Ma mercoledì, Chauvin è apparso nella corte federale di St. Paul, Minnesota, vestito con una tuta arancione, e ha ammesso la colpa. L’udienza non è stata ripresa in video perché le telecamere non sono ammesse alla corte federale.

L’assistente procuratore degli Stati Uniti Allen Slaughter ha chiesto a Chauvin di confermare i dettagli inclusi nel patteggiamento, in particolare se Chauvin ha tenuto Floyd a terra anche dopo che Floyd non ha risposto.

“Esatto”, ha detto Chauvin a ogni domanda posta dal pubblico ministero.

Il giudice della corte distrettuale degli Stati Uniti Paul Magnuson non ha ancora fissato una data per la condanna di Chauvin.