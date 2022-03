Usa e Consiglio Europeo escludono la no-fly zone sull’Ucraina. Rischio guerra immediata con la Russia

- Advertisement -

Agenpress – Il presidente del Consiglio europeo Charles Michel ha affermato giovedì che l’imposizione di una no-fly zone sull’Ucraina è una decisione della NATO, ma che sarebbe “un passo in più” con un “rischio reale di escalation e un rischio reale di una possibile terza guerra internazionale .”

“L’UE non è in guerra con la Russia. La realtà è che la Russia ha lanciato una guerra selvaggia contro l’Ucraina. L’Ucraina non è un membro della NATO, ed è per questo che dobbiamo essere estremamente attenti e cauti. Dobbiamo fare tutto il possibile, ma tenendo conto del fatto che la Russia ha armi nucleari ed è molto importante evitare una terza guerra internazionale”, ha detto in un’intervista a Becky Anderson della CNN.

- Advertisement -

Anche “gli Usa non vogliono una no-fly zone sull’Ucraina perché vorrebbe dire che le forze americane dovrebbero poi abbattere aerei russi e questo rischierebbe di causare una guerra immediata e diretta contro la Russia. Comporterebbe un’escalation militare che non vogliamo in questo momento”. Lo ha ribadito la portavoce della Casa Bianca nel suo briefing con la stampa.

Michel ha affermato che mentre questa è stata una decisione presa dalla NATO e non dall’UE, è importante che i membri della NATO capiscano che sarebbe “un passo troppo avanti”.

“Ecco perché stiamo cercando di sostenere in diversi campi a livello diplomatico. Stiamo cercando di fornire più supporto all’Ucraina per avere un cessate il fuoco il prima possibile e per assicurarci di essere in grado di negoziare il prima possibile”, ha aggiunto.

- Advertisement -

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha chiesto alla NATO e agli alleati occidentali di imporre una no-fly zone sull’Ucraina nel mezzo dell’invasione russa in corso e dei bombardamenti aerei delle sue città. Finora tale richiesta non è stata soddisfatta.

Michel ha affermato che sebbene la NATO sia una “spina dorsale per la sicurezza comune in Europa”, i paesi europei devono assumersi maggiori responsabilità per essere in grado di fornire da soli maggiori capacità in campo militare.

Zelensky ha anche presentato una richiesta ufficiale di adesione all’Unione Europea. Da allora il parlamento dell’UE ha adottato martedì una risoluzione che invita le istituzioni dell’Unione europea a “lavorare per garantire” all’Ucraina lo status di paese candidato all’adesione all’UE.

Il presidente del Consiglio europeo ha detto ad Anderson che la richiesta di Zelensky era “molto legittima” e che l’UE si sarebbe adoperata per valutare la richiesta il più rapidamente possibile, “per rimanere estremamente uniti in questo campo”, alludendo ad alcune opinioni divergenti tra gli Stati membri.

Ha detto che nel frattempo ea breve termine ha deciso di invitare Zelensky alle riunioni del Consiglio europeo su base “regolare” per “cooperare e coordinarsi politicamente con l’Ucraina”.

Michel ha anche sottolineato che la forza dell’Occidente è nella sua unità.

“Putin ha cercato di dividere l’Ue e gli Stati Uniti. Ha fallito. Putin ha anche cercato di dimostrare che non siamo in grado di agire. Ha fallito. Siamo stati in grado di prendere decisioni estremamente importanti che prendono di mira direttamente i settori economici in Russia. Questo è estremamente doloroso e sento che il signor Putin è davvero sorpreso dalla nostra capacità di agire ed essere estremamente unito e fermo”, ha detto.

In risposta al fatto che l’unità occidentale stia effettivamente cambiando i calcoli di Putin sul campo, Michel ha detto ad Anderson che dà l’impressione al leader russo che questa non sarà una battaglia tra la Russia contro la NATO e l’UE, perché c’è un ampio sostegno da parte del comunità internazionale contro le azioni di Mosca.

“Non siamo sicuri che funzionerà, ma siamo certi che dobbiamo provare e dobbiamo usare gli strumenti che abbiamo in nostro possesso”.