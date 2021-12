Usa. Fauci. Variante Omicron ha “straordinarie capacità di diffusione, sta imperversando nel mondo, fatti la terza dose”

- Advertisement -

AgenPress – “Saranno settimane e mesi difficili quelli dell’inverno. Se vuoi essere protetto in modo ottimale, fatti la terza dose e non tralasciare altre misure di mitigazione dell’infettività.

Lo afferma Anthony Fauci, il super esperto americano in malattie infettivi e consigliere dell’amministrazione Biden, sottolineando che Omicron ha “straordinarie capacità di diffusione” e sta già “imperversando nel mondo”.



In una serie di interviste ai media americani, Fauci osserva come i viaggi durante il periodo natalizio possono aumentare il rischio di infezione anche fra i vaccinati. Considerato il ritmo esponenziale con cui si propaga Omicron, si devono utilizzare tutti gli strumenti a disposizione – dalla vaccinazione ai tamponi, alle mascherine – per affrontare le prossime settimane, quelle più rigide dell’inverno.

“Non possiamo fermare Omicron senza vaccini, ma possiamo fare molto di più con altre cose”. Occorre lavorare su più fronti, “è un approccio globale”.