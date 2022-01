Usa. Ispettore per ricostruzione Afghanistan contro le restrizioni sulle attività sportive delle donne e l’accesso ai servizi medici.

- Advertisement -

AgenPress – L’ispettore generale degli Stati Uniti per la ricostruzione dell’Afghanistan (SIGAR) ha reagito alla recente politica dell’Emirato islamico, citando un rapporto di Human Rights Watch (HRW) che affermava che l’Emirato islamico aveva limitato le attività sportive di donne e ragazze e l’accesso ai servizi medici.

La scorsa settimana, il Ministero della virtù e del vizio ha scritto una lettera in cui raccomandava che le donne non accompagnate (Muharram) non dovessero andare nei centri sportivi e sanitari.

“Secondo Human Rights Watch, ci sono state una serie di segnalazioni preoccupanti, tra cui: divieti talebani sugli sport femminili, accesso limitato delle donne all’assistenza sanitaria a causa delle regole talebane che richiedono che le donne siano accompagnate da un uomo”, ha detto SIGAR.

Ramzieya Saedi, che è un membro della squadra di wrestling Rostami e della squadra nazionale di Taekwondo, ha detto che pratica sport da dieci anni. Ha partecipato a concorsi internazionali. Negli ultimi cinque mesi, le sue attività sportive si sono fermate.

“Aabbiamo una piccola richiesta per l’Emirato islamico: ascolta la nostra voce, il nostro futuro appartiene a te in questo momento, ma non possiamo alzare troppo la voce”.

Khal Bibi ha perso il marito nel conflitto di Kunduz quasi tre anni fa. È stata ferita nella violenza e vive con i suoi due figli. Khal Bibi dice di essere preoccupata di non poter viaggiare da sola per le sue cure mediche. “Mio marito è stato martirizzato a Kunduz, durante le guerre, aveva una cicatrice sulla testa, e anch’io ho una cicatrice sulla gamba. Mio marito e un figlio di due anni sono stati picchiati e martirizzati. Non ho un rifugio da due anni e mezzo”, ha detto.

Nel frattempo, funzionari del Ministero della virtù e del vizio hanno affermato che tali regole non sono restrizioni ma protezione per le donne e le ragazze del Paese.

“Questa non è una restrizione, ma fornisce protezione e dignità alle donne”, ha affermato Mawlawi Mohammad Sadiq Aakef, portavoce del Ministero della virtù e del vizio.

In seguito all’imposizione di restrizioni sulle donne, Human Rights Watch (HRW) ha definito il 2021 l’anno peggiore per le donne in Afghanistan e il Dipartimento di Stato ha nominato Rina Amiri inviato speciale degli Stati Uniti per le donne, le ragazze e i diritti umani in Afghanistan.

L’Emirato islamico insiste sul fatto che i diritti di tutte le persone, comprese le donne, siano protetti dalla legge islamica.