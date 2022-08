Usa. Joe Biden annuncia un pacchetto da 3 mld di dollari in nuovi aiuti militari all’Ucraina

- Advertisement -

AgenPress – Sei mesi dopo l’invasione russa dell’Ucraina, il presidente Joe Biden ha annunciato mercoledì che invierà 2,98 miliardi di dollari in nuovi aiuti militari all’Ucraina che consentiranno alle forze locali di combattere per gli anni a venire.

In una dichiarazione, Biden ha affermato che gli aiuti consentiranno all’Ucraina di acquisire sistemi di difesa aerea, sistemi di artiglieria e munizioni, droni e altre apparecchiature “per garantire che possa continuare a difendersi a lungo termine”.

- Advertisement -

L’annuncio arriva mentre l’Ucraina celebra la sua dichiarazione di indipendenza dall’Unione Sovietica del 1991 .

“So che questo giorno dell’indipendenza è agrodolce per molti ucraini poiché migliaia sono stati uccisi o feriti, milioni sono stati sfollati dalle loro case e tanti altri sono caduti vittime delle atrocità e degli attacchi russi”, ha detto Biden. “Ma sei mesi di attacchi implacabili hanno solo rafforzato l’orgoglio degli ucraini per se stessi, nel loro Paese e nei loro trentun anni di indipendenza “.

“Gli ucraini in questi sei mesi hanno ispirato il mondo con il loro straordinario coraggio e la loro dedizione alla libertà. Gli Stati Uniti sono impegnati a sostenere la popolazione ucraina mentre continua a combattere per difendere la sovranità del loro paese”.

- Advertisement -

Il pacchetto di aiuti viene fornito nell’ambito dell’Iniziativa di assistenza alla sicurezza dell’Ucraina. I funzionari hanno affermato che includerà denaro per i piccoli droni Puma lanciati a mano, i droni di sorveglianza Scan Eagle a lunga durata, che vengono lanciati da catapulta e, per la prima volta, il sistema di droni British Vampire, che può essere lanciato dalle navi . Diversi funzionari hanno parlato in condizione di anonimato per discutere l’aiuto prima del suo rilascio pubblico.

Mentre la guerra della Russia contro l’Ucraina si trascina, l’assistenza alla sicurezza degli Stati Uniti si sta spostando verso una campagna a lungo termine che probabilmente manterrà anche più truppe militari americane in Europa in futuro, hanno affermato i funzionari statunitensi.

A differenza della maggior parte dei pacchetti precedenti, il nuovo finanziamento è in gran parte volto ad aiutare l’Ucraina a garantire la sua posizione di difesa a medio e lungo termine, secondo funzionari che hanno familiarità con la questione. Le spedizioni precedenti, la maggior parte delle quali effettuate sotto l’autorità di prelievo presidenziale, si sono concentrate sui bisogni più immediati dell’Ucraina di armi e munizioni e hanno coinvolto materiale che il Pentagono ha già in magazzino che può essere spedito in breve tempo.

Oltre a fornire assistenza a lungo termine che l’Ucraina può utilizzare per potenziali future esigenze di difesa, il nuovo pacchetto ha lo scopo di rassicurare i funzionari ucraini che gli Stati Uniti intendono mantenere il loro sostegno, indipendentemente dall’andamento quotidiano del conflitto .

“Gli Stati Uniti d’America si impegnano a sostenere il popolo ucraino mentre continua la lotta per difendere la propria sovranità”, ha affermato Biden.