Usa. Joe Biden cancella dai 10 ai 20mila euro di debito a 40 mln di studenti

AgenPress – Più di 40 milioni di americani potrebbero vedere il loro debito del prestito studentesco ridotto – e in molti casi eliminato – nell’ambito del tanto atteso piano di perdono annunciato mercoledì dal presidente Joe Biden, una mossa storica ma politicamente divisiva in vista del elezioni di medio termine.

Adempiere a una promessa della campagna, Biden sta cancellando $ 10.000 di debiti per prestiti studenteschi federali per coloro con redditi inferiori a $ 125.000 all’anno o famiglie che guadagnano meno di $ 250.000. Sta annullando altri $ 10.000 per coloro che hanno ricevuto Pell Grants federali per frequentare il college.

È visto come un tentativo senza precedenti di arginare la marea del debito studentesco in rapido aumento in America, ma non affronta la questione più ampia: l’alto costo del college.

I repubblicani hanno subito denunciato il piano come un insulto agli americani che hanno ripagato il loro debito e a coloro che non hanno frequentato il college. I critici di tutto lo spettro politico si sono anche chiesti se Biden abbia l’autorità per la mossa e le sfide legali sono praticamente certe.

Biden ha anche annunciato che la pausa dei pagamenti, cominciata con il Covid nel marzo 2020, sarà estesa ancora fino a fine anno.

Parlando dalla Casa Bianca al rientro dalla casa al mare in Delaware, Biden ha detto: “Tutto questo significa che le persone possono finalmente iniziare a uscire da quella montagna di debiti… Potranno finalmente pensare di comprare una casa, di mettere su famiglia o di avviare un’attività. E, tra l’altro, quando questo accade, l’intera economia ne trae giovamento”.

“Entrambe queste azioni mirate sono rivolte alle famiglie che ne hanno più bisogno: i lavoratori e la classe media hanno colpito particolarmente duramente durante la pandemia”, ha detto Biden.

L’annullamento si applica ai prestiti studenteschi federali utilizzati per frequentare le scuole universitarie e post-laurea, insieme ai prestiti Parent Plus. Gli attuali studenti universitari si qualificano se i loro prestiti sono stati emessi prima del 1 luglio. Per gli studenti a carico, il reddito familiare dei genitori deve essere inferiore a $ 250.000.

Il Dipartimento dell’Istruzione dispone di dati sul reddito per una piccola parte dei mutuatari, ma la stragrande maggioranza dovrà dimostrare i propri redditi attraverso una procedura di richiesta. I funzionari hanno detto che le domande saranno disponibili entro la fine dell’anno.

Il piano di Biden rende 43 milioni di mutuatari idonei per la remissione del debito, con 20 milioni che potrebbero ottenere la cancellazione totale del debito, secondo l’amministrazione. Circa il 60% dei mutuatari sono destinatari di Pell Grants federali, che sono riservati agli studenti universitari con il bisogno finanziario più significativo, il che significa che più della metà può ottenere $ 20.000 di sollievo.