Usa. L’ Afghanistan non sarà il porto sicuro dei terroristi. Al-Zawahri ucciso sul balcone durante le preghiere

AgenPress – “Avevamo promesso che l’Afghanistan non sarebbe diventato un porto sicuro per i terroristi e così è stato”. Lo ha detto il portavoce del Consiglio della sicurezza nazionale, John Kirby, in un briefing con la stampa a proposito dell’uccisione del leader di Al Qaida Ayman Al Zawahri nel Paese.

“Sappiamo che ci sono altri esponenti di Al Qaida in Afghanistan”, ha aggiunto parlando di un “piccolo numero”.

Riguardo ad Ayman al-Zawahri gli Stati Uniti gli hanno dato la caccia dall’11 settembre del 2001. Era il 2003 quando la Cia era sembrata a un passo dal catturalo, e il 2004 quando era apparsa vicina a ucciderlo. l’ha sempre fatta franca fino allo scorso 30 luglio quando, sul balcone di una casa in pieno centro a Kabul, è stato colpito da due missili Hellfire sparati da un drone americano.

L’erede di Osama bin Laden è stato ucciso durante uno dei suoi riti giornalieri: godersi l’alba dopo le preghiere mattutine dal balcone della sua abitazione a Sherpur, un’area benestante di diplomatici della capitale afgana. Una routine osservata per mesi dall’intelligence statunitense: giorno dopo giorno, sempre alla stessa ora, l’erede di Bin Laden si è seduto fuori e goduto il sorgere del sole su Kabul. Un’abitudine che gli è costata la vita.

Al-Zawahri “era il numero due di bin Laden, il suo vice al momento degli attacchi dell’11 settembre”, ai quali ha partecipato nella pianificazione: “Per decenni è stato la mente dietro gli attacchi contro gli americani. Ora giustizia è stata finalmente fatta”, ha osservato Biden evidentemente soddisfatto.

“Nessun al mondo deve più temerlo”, ha aggiunto mettendo in evidenza come il raid è la conferma dell’impegno americano a combattere il terrorismo in una “guerra che non abbiamo cercato ma alla quale abbiamo risposto con i principi che ci contraddistinguono da generazioni: proteggere gli innocenti e difendere la libertà”.