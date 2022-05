Usa. La Cina vieterà a commissaria Onu di visitare lo Xinjang, luogo di genocidio degli uiguri

Un team avanzato di cinque membri dell’ufficio del commissario è in Cina da quasi un mese per prepararsi alla visita di Bachelet. Il team è arrivato a Guangzhou alla fine di aprile, tenendo riunioni virtuali durante il periodo di quarantena richiesto dalle regole di viaggio cinesi per il Covid-19. Una volta completata la quarantena, il team ha visitato lo Xinjiang per fare i preparativi per il viaggio di Bachelet, secondo la dichiarazione delle Nazioni Unite.