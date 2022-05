Usa. La Corte suprema voterà per abolire il diritto all’aborto

Il documento è un ripudio “totale e fermo” della storica sentenza “Roe vs Wade”, di quasi 50 anni fa, che garantiva la tutela costituzionale federale del diritto all’aborto, poi integrata da una successiva decisione del 1992 – “Planned Parenthood vs Casey” – che in gran parte confermava il diritto.

“Riteniamo che ‘Roe e Casey’ debba essere annullata” si legge nel documento intitolato ‘Parere della Corte’. “Roe aveva terribilmente torto fin dall’inizio: è tempo di dare ascolto alla Costituzione e restituire la questione dell’aborto ai rappresentanti eletti del popolo” dice ancora la bozza.

In passato i giudici hanno spesso cambiato posizione rispetto alla linea manifestata nell’opinione pubblica. C’è da sottolineare che finora non era mai stata fornita un’anticipazione di documenti allo studio o oggetto di future votazioni. La decisione della Corte Suprema, inoltre, non sarà definitiva fino a quando non verrà pubblicata. Quel che è certo è che la rivelazione di Politico molto prevedibilmente aprirà un acceso dibattito in tutto il Paese, soprattutto perché al momento l’indicazione della Corte appare orientata ad annullare il principio che autorizza l’aborto.

È pur vero, dobbiamo ricordare, che già dal 1973 i movimenti e gli attivisti contrari alla possibilità per le donne di scegliere (i cosiddetti anti-choice), pur non potendo fare nulla contro il diritto delle donne di interrompere la gravidanza, hanno al contempo fatto di tutto, in molti casi riuscendovi, per indebolire l’accesso ai servizi relativi all’aborto. E questo è solo uno dei tanti aspetti che dimostrano la centralità di una battaglia ideale così divisiva e importante per l’opinione pubblica americana (e non solo).

La decisione ha suscitato immediate proteste da parte dei Democratici e proteste – sia da parte di sostenitori pro e anti-aborto – fuori dalla Corte Suprema lunedì sera.