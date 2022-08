Usa. La vedova di Kobe Bryant risarcita con 16 mln di dollari per le foto dell’incidente

Vanessa Bryant, 40 anni, ha detto di aver avuto attacchi di panico dopo aver appreso che le immagini scattate dai vice dello sceriffo della contea di Los Angeles e dai vigili del fuoco erano state condivise.

“Una volta che sono diffuse, non puoi tornare indietro”, ha detto Vanessa. E ha spiegato di aver subito uno stress emozionale sapendo che personale del dipartimento dello sceriffo di Los Angeles e dei vigili del fuoco fecero fotografie sulla scena e se le scambiarono, e di come fosse scappata di casa per trovare un luogo in cui piangere e urlare lontano dalle sue altre tre figlie quando apprese della loro esistenza. “Non voglio che si imbattano in quelle immagini mai”.

Vanessa Bryant, che ha avviato la causa due anni fa, ritiene che con gli scatti sarebbe stata commessa una violazione della privacy in quanto gli agenti avrebbero mostrato le foto in contesti non legati ad un’indagine, come in un bar ad esempio. Il legale di Bryant ha dichiarato che quelle foto sono state condivise per “una risata“.