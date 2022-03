Usa. Lloyd Austin ordina altre 500 truppe statunitensi in Europa durante l’invasione russa in Ucraina

AgenPress – Il segretario alla Difesa Lloyd Austin ha ordinato il dispiegamento di truppe aggiuntive e risorse militari statunitensi in diverse parti d’Europa durante l’invasione russa in corso dell’Ucraina per supportare ulteriormente gli alleati della NATO degli Stati Uniti, ha detto ai giornalisti lunedì un alto funzionario della difesa statunitense.

Il Dipartimento della Difesa invierà un totale di 500 soldati in questo nuovo schieramento, ha affermato il funzionario. Il dispiegamento includerà l’invio di aerei di rifornimento KC-135 in Grecia, ma il funzionario non ha potuto dire quanti aerei sarebbero stati inviati o da dove proverranno negli Stati Uniti.

Un centro operativo di supporto aereo sarà schierato in Polonia e Romania, e una società di ordinanze e una società di manutenzione saranno inviate in Germania, ha affermato il funzionario.

Le società di ordinanza e manutenzione forniranno “un ulteriore supporto logistico alla prima squadra di combattimento della brigata corazzata, la terza divisione di fanteria” in Germania, che è già schierata lì, ha affermato il funzionario.

“Sono solo 500 unità, piccole unità, abilitanti, abbiamo detto all’inizio del dispiegamento delle forze che non avremmo escluso forze aggiuntive per includere gli abilitanti, e queste unità sono molto a sostegno delle forze che erano già state inviate”.

Con questi schieramenti aggiuntivi, gli Stati Uniti ora hanno circa 100.000 militari statunitensi su ordini a rotazione o permanenti di stanza in Europa in questo momento, ha affermato il funzionario.

La decisione di inviare queste truppe e mezzi militari è stata “basata sulle conversazioni che il segretario ha avuto con il presidente e con il generale (Tod) Wolters”, il comandante del comando europeo degli Stati Uniti, “che questi abilitanti aggiuntivi sarebbero stati utili per le forze che sono già” in Europa, ha detto il funzionario.

Il dispiegamento aggiuntivo “andrà ancora una volta a pieno sostegno dei nostri sforzi per aiutare a difendere lo spazio aereo della NATO, se necessario”.