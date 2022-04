Usa. Putin nomina comandante il “macellaio della Siria” per fare “terra bruciata” in Ucraina

- Advertisement -

AgenPress – Il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti Jake Sullivan ha affermato che la nomina di un generale russo soprannominato il “macellaio della Siria” per supervisionare la sua guerra in Ucraina è “coerente” con la sua gestione della guerra.

Il generale Alexander Dvornikov, 60 anni, in precedenza aveva guidato le operazioni russe in Siria, dove le forze russe sono state accusate di aver preso di mira deliberatamente aree civili. In precedenza aveva prestato servizio anche in Cecenia.

Sullivan ha affermato di ritenere che la nomina di Dvornikov sia un segno che la Russia intende mantenere una politica di “terra bruciata”.

“Abbiamo visto atrocità e crimini di guerra e uccisioni di massa e immagini orribili e scioccanti da città come Bucha e attacchi missilistici a Kramatorsk. Penso che questa [la nomina del generale] sia un’indicazione che ne vedremo di più”.

Mosca ha negato qualsiasi coinvolgimento nella morte di civili a Bucha e ha descritto le notizie di corpi sparsi per le strade come notizie false.

Ma la valutazione di Sullivan è stata ripresa dal generale David Petraeus, un ex direttore della CIA.

“I russi erano conosciuti in Siria, fondamentalmente per… le aree ‘spopolate’. Questo è quello che hanno fatto ad Aleppo.Questo è quello che hanno fatto in altre aree. E penso che possiamo aspettarcelo”.