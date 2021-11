Usa. Remain on Mexico. Corte Suprema respinge ricorso Biden e difende la politica di Donald Trump sui migranti

- Advertisement -

La sentenza della Corte Suprema, che potrà essere impugnata in appello, definisce “arbitraria” la decisione della nuova amministrazione di sovvertire con una nuova norma la legge precedente, conosciuta come la “Remain on Mexico”. La stessa Corte nel 2020 respinse la altrettanto “arbitraria” decisione dell’amministrazione Trump di abolire la politica adottata da Obama, sempre in tema di immigrazione, a protezione dei cosiddetti “Dreamers”.