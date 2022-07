Usa. Se Putin dovesse vincere in Ucraina, prossimo ad essere aggredito sarà un paese Nato

- Advertisement -

AgenPress – Se l’Ucraina non è protetta, un paese membro della NATO potrebbe diventare il prossimo oggetto dell’aggressione russa, che porterà all’intervento militare diretto degli Stati Uniti d’America.

Lo ha affermato il senatore statunitense Kevin Cramer (R-ND), membro della commissione per i servizi armati del Senato, Kevin Cramer.

“Durante il conflitto, ho esortato l’amministrazione Biden a sostenere la propria posizione con azioni decisive come sostenere il trasferimento di equipaggiamento militare alle forze ucraine. Sfortunatamente, anche quando hanno fatto la cosa giusta, è stato troppo poco e troppo tardi”, ha affermato il politico americano.

“Il nostro sostegno all’Ucraina trascende il suo popolo e i suoi confini. Se non respingiamo il tentativo sfacciato di Putin di riunificare l’Unione Sovietica in Ucraina, le prossime incursioni nei paesi della NATO potrebbero portare a un coinvolgimento militare diretto degli Stati Uniti ai sensi dei nostri obblighi del trattato”, ha concluso il senatore Cramer.

In precedenza, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden aveva annunciato che Washington avrebbe fornito a Kiev un nuovo pacchetto di assistenza alla sicurezza del valore di 800 milioni di dollari, inclusi nuovi sistemi di difesa aerea, sistemi di artiglieria, radar di controbatteria e munizioni.

Il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti afferma che sta selezionando i mezzi più efficaci per rafforzare le capacità di difesa dell’Ucraina tra oltre 1.000 proposte dai produttori di armi statunitensi.

Il Pentagono prevede di decidere nelle prossime settimane quali idee perseguire, portando a una possibile eventuale produzione per l’Ucraina così come per l’esercito americano.

Secondo il rapporto, le proposte, richieste dal dipartimento, sono incentrate su aree chiave – comprese le capacità delle armi per la difesa aerea, anti-corazza, antiuomo, difesa costiera, anticarro, sistemi aerei senza pilota, controbatteria e comunicazioni sicure – che sono stati identificati dall’Ucraina come bisogni militari fondamentali.