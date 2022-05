Usa. Senato approva un conto di spesa per l’Ucraina da 40 miliardi di dollari

- Advertisement -

AgenPress – Il Senato degli Stati Uniti ha votato per approvare un nuovo disegno di legge da 40 miliardi di dollari (32 miliardi di sterline) per fornire aiuti militari e umanitari all’Ucraina. È il più grande pacchetto di aiuti di emergenza finora per l’Ucraina.

Il pacchetto porta il totale degli aiuti statunitensi consegnati all’Ucraina a oltre 50 miliardi di dollari, inclusi 6 miliardi di dollari per l’assistenza alla sicurezza come addestramento, equipaggiamento, armi e supporto.

Il disegno di legge – che è stato approvato dalla Camera dei Rappresentanti con ampio sostegno bipartisan il 10 maggio – avrebbe dovuto essere approvato all’inizio di questa settimana, ma è stato bloccato dal repubblicano del Kentucky Rand Paul per una disputa sulla supervisione della spesa.

Ma il leader del Senato repubblicano Mitch McConnell ha respinto queste preoccupazioni e ha detto ai giornalisti che il Congresso aveva la “responsabilità morale” di sostenere “l’autodifesa di una democrazia sovrana”.

Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky ha elogiato il pacchetto di aiuti come “un contributo significativo degli Stati Uniti al ripristino della pace e della sicurezza in Ucraina, in Europa e nel mondo”.