Usa. Senato vota all’unanimità l’ora legale permanente. “Legge per la tutela della luce solare”

AgenPress – Il Senato americano ha votato all’unanimità a favore di una legge per rendere permanente l’ora legale, che negli Stati Uniti è scattata domenica scorsa e di solito resta in vigore fino al 6 novembre.

La misura, chiamata ‘Sunshine protection act’ (‘Legge per la tutela della luce solare’) adesso arriverà al Congresso per l’approvazione prima di finire sulla scrivania del presidente Joe Biden per il via libera definitivo. L’ora legale è in vigore negli Usa dal 1918 ma non tutti gli Stati la applicano, ad esempio in Hawaai e Arizona non è valida.

