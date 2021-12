Usa. Sindaco Kentucky, città ridotta in “fiammiferi”. Abitanti avvertiti 20 minuti prima che il tornado li colpisse

- Advertisement -

AgenPress – Mayfield, Kentucky, il sindaco Kathy O’Nan ha affermato che tempeste mortali hanno lasciato la sua città come “fiammiferi”.

“Le nostre chiese del centro sono state distrutte, il nostro tribunale – che è ovviamente proprio nel centro della città – è distrutto. Il nostro sistema idrico non funziona in questo momento. Non c’è elettricità. Ci sono poche sacche di potere nella nostra contea, e così alcune delle persone che sono state smarrite dalle loro case sono state trasportate nelle chiese che hanno offerto volontariamente il loro spazio lì. È davvero devastante e straziante guardare la nostra comunità”, ha detto O’Nan alla CNN.

Una fabbrica di candele in città con circa 110 lavoratori all’interno è stata distrutta da un tornado. Nessuno è stato recuperato con successo dalla fabbrica di candele dalle 3 del mattino circa, ha detto.

Mentre O’Nan ha detto che non sa quante persone mancano in questo momento, il coroner della contea di Graves Brad Jones ha detto alla CNN che “circa 40” persone rimangono disperse nella fabbrica di candele.

La città sta allestendo un centro di distribuzione per le forniture, ha detto O’Nan.

Secondo la Cnn i residenti hanno ricevuto l’allarme 20 minuti prima che il tornado colpisse.

L’ allerta tornado iniziale dall’ufficio del servizio meteorologico nazionale a Paducah, nel Kentucky, è stata emessa alle 21:05 CST. Ha avvertito di un “tornado grande ed estremamente pericoloso confermato” e ha elencato l’orario di arrivo a Mayfield intorno alle 21:30 CST. L’avvertimento iniziale conteneva anche un tag NWS “danno considerevole” , che indicava che il tornado era stato osservato ed era probabile che avrebbe prodotto danni considerevoli.

Alle 21:26 CST, l’avviso è stato aggiornato a “emergenza tornado”, il livello più alto di allarme tornado, che segnalava una situazione “pericolosa per la vita”.

Sulla base dei dati del radar forense e dei rapporti sulle tempeste, il tornado ha colpito Mayfield intorno alle 21:27 CST, con un rapporto che indicava che si erano verificati gravi danni in città.

Ciò significava che i residenti avevano almeno 22 minuti di tempo prima che il tornado colpisse, che è quasi il doppio del tempo medio di 13 minuti per gli avvisi di tornado negli Stati Uniti, secondo NOAA.