Usa. Studio. Lo svapo ha raddoppiato il rischio di disfunzione erettile negli uomini dai 20 anni in su

- Advertisement -

AgenPress – Gli uomini sani di età compresa tra 20 e 65 anni che vaporizzano nicotina ogni giorno avevano più del doppio delle probabilità di riferire di avere una disfunzione erettile, comunemente nota come disfunzione erettile, rispetto agli uomini che non vaporizzano,.

“La nostra analisi ha tenuto conto della storia del fumo di sigaretta dei partecipanti, compresi quelli che non erano mai fumatori di sigarette per cominciare”, ha detto l’autore dello studio, il dottor Omar El Shahawy, un assistente professore nella sezione Tabacco, alcol e uso di droghe della Grossman della New York University, Scuola di Medicina.

“È possibile che lo svapo quotidiano di sigarette elettroniche possa essere associato a maggiori probabilità di disfunzione erettile indipendentemente dalla propria storia di fumatori”.

Lo studio, pubblicato sull’American Journal of Preventative Medicine, ha analizzato i dati sull’uso di sigarette elettroniche da uno studio rappresentativo a livello nazionale di adulti statunitensi di età superiore ai 18 anni. “Abbiamo escluso le persone con colesterolo alto, diabete, obesità e malattie cardiovascolari, che è una grande ragione per l’ED, e abbiamo escluso quelle con una storia di fumo. Ci siamo adeguati a tutto ciò e ancora abbiamo trovato un’associazione molto forte e significativa tra lo svapo e ED”, ha detto El Shahawy.

“Per gli uomini che avevano una storia di problemi cardiaci, c’era più di tre volte il rischio di disfunzione erettile”. Ci sono due ragioni principali per questo effetto, ha affermato Ahmad Besaratinia, professore di ricerca sulla popolazione e scienze della salute pubblica presso la Keck School of Medicine della University of Southern California, che non è stato coinvolto nello studio. “Uno è il fatto che la nicotina e altre sostanze chimiche nei vaporizzatori possono ridurre la capacità delle arterie di ingrandirsi e dilatarsi, e questo è ciò che causa la disfunzione erettile. Queste sostanze chimiche possono anche deprimere i livelli di testosterone, un’altra causa principale della disfunzione erettile”, ha affermato Besaratinia, che studia l’impatto dello svapo sulla genetica. A causa della presenza di nicotina e migliaia di altre sostanze chimiche, il fumo di sigaretta può avere lo stesso effetto sui sistemi del corpo che controllano il flusso sanguigno agli organi riproduttivi maschili, oltre a causare il cancro e molte altre gravi condizioni di salute. “Delle oltre 7.000 sostanze chimiche nel fumo di tabacco, almeno 250 sono note per essere dannose, tra cui acido cianidrico, monossido di carbonio e ammoniaca”, ha affermato il National Cancer Institute. Il rischio di disfunzione erettile può aumentare man mano che vengono fumate più sigarette di tabacco e quindi i livelli di nicotina aumentano, il che è vero anche nello studio per le sigarette elettroniche, ha affermato El Shahawy.

“Il rischio è aumentato per lo svapo quotidiano, piuttosto che per lo svapo in generale. Una maggiore esposizione è ciò che aumenta il rischio di disfunzione erettile”. Un ulteriore fattore, ha detto, è che “le nuove generazioni di sigarette elettroniche forniscono molta nicotina – alcune di esse hanno livelli di nicotina più elevati rispetto alle sigarette. Quindi se svapi molto allora avrai il sesso negli effetti collaterali della nicotina”.

Lo svapo può essere un modo per liberarsi dal vizio del tabacco. In questo momento, ha detto El Shahawy, i ricercatori non sanno se ci sono cambiamenti permanenti nelle prestazioni maschili a causa dello svapo. “La disfunzione erettile è qualcosa che scomparirà se qualcuno smette di svapare, o questo è qualcosa che potrebbe avere effetti residui in futuro? Abbiamo bisogno di studi migliori per poter valutare l’impatto a breve e lungo termine”, ha detto. Sulla base della ricerca, che consiglio dà El Shahawy agli uomini che stanno considerando di svapare per piacere o di usare le sigarette elettroniche per smettere di fumare tabacco? “Se non fumi nulla, non iniziare. Non ha senso svapare perché da solo non è sicuro. Ma se stai già fumando sigarette e vuoi smettere, allora raziona l’uso dei vapori. Continua svapare a un livello minimo, quanto basta per superare le tue voglie, e poi fermati.”