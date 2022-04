Usa. Sullivan, la Russia ha “pianificato” attacchi brutali e atroci contro civili ucraini

- Advertisement -

AgenPress – Il consigliere per la sicurezza nazionale Jake Sullivan ha affermato che gli ultimi rapporti di civili ucraini torturati e uccisi dalle truppe russe sono stati “orribili … decisamente scioccanti, ma non sono stati sorprendenti”.

Sullivan ha detto domenica al co-conduttore Jonathan Karl di ABC News “Questa settimana” che prima dell’inizio della guerra, l’intelligence declassificata “indicava che c’era un piano dai più alti livelli del governo russo per prendere di mira i civili che si oppongono all’invasione”.

“Quindi questo è qualcosa che era pianificato”, ha detto a Karl, aggiungendo che alcune unità potrebbero aver agito senza la direzione dei loro leader, frustrate dal livello di opposizione che hanno incontrato da parte degli ucraini.

“Penso che alcune di queste unità siano impegnate in questi atti di brutalità, queste atrocità, questi crimini di guerra, anche senza la direzione dall’alto. Ma non commettere errori, la questione più ampia dei crimini di guerra e delle atrocità su larga scala in Ucraina si trova ai piedi del Cremlino e giace ai piedi del presidente russo”.

Alla domanda se gli atti costituissero un genocidio come suggerito dal primo ministro del Regno Unito Boris Johnson, che questa settimana ha visitato il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy a Kiev, Sullivan ha osservato che il Dipartimento di Stato di solito prende tale determinazione legale dopo un’indagine e un’analisi legale.

“Ma mettiamo da parte la legalità per un minuto… Penso che tutti possiamo dire che si tratta di atrocità di massa. Questi sono crimini di guerra”.

In uno degli ultimi incidenti, almeno 52 persone, tra cui cinque bambini, sono rimaste uccise durante un attacco missilistico in una stazione ferroviaria nell’Ucraina orientale. Le immagini dei corpi sparsi sui bagagli hanno mostrato l’entità dell’attacco, che ha ferito almeno 100 persone.

Dall’inizio della guerra, l’amministrazione Biden ha costantemente implementato sanzioni intese a paralizzare l’economia russa e il finanziamento dell’invasione da parte di Putin.

Nell’ultimo pacchetto, gli Stati Uniti, in collaborazione con l’Unione Europea e gli alleati del G-7, hanno imposto il divieto di tutti i nuovi investimenti in Russia, aumentato le sanzioni a due grandi banche e sanzionato le due figlie adulte del presidente russo Vladimir Putin. Ma mentre gli Stati Uniti hanno vietato le importazioni di petrolio russo, i governi europei no.

Alla domanda se fosse giunto il momento per l’Europa di vietare petrolio e gas russi e le importazioni, che ammontano a circa 850 milioni di dollari al giorno, Sullivan ha affermato che il presidente era stato chiaro che gli Stati Uniti erano in grado di farlo “senza imporre costi enormi al popolo americano ” ma continuerebbe a collaborare con gli alleati europei per limitare la dipendenza.

“Ora sta lavorando quotidianamente con i suoi colleghi europei sui passi che l’Europa può intraprendere per liberarsi del petrolio e del gas russi”, ha detto a Karl. “In effetti, gli Stati Uniti stanno aumentando le esportazioni di gas verso l’Europa per ridurre la loro dipendenza dalla Russia”.