Vaccini ai clochard, Mumolo (ass. Avvocato di strada): “Chi vive in strada non è contemplato nel piano vaccinale”

parliamo di oltre 60mila persone che non hanno diritto neanche al medico di base

il rischio di focolai è altissimo

AgenPress. Antonio Mumolo, presidente dell’associazione Avvocato di strada onlus, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus.

Sulle vaccinazioni ai clochard. “Le persone senza dimora possiamo dividerli in due categorie: coloro che hanno trovato posto in un dormitorio e coloro che invece vivono in strada –ha affermato Mumolo-. Il piano vaccinale nazionale ha tenuto in considerazione solo coloro che vivono in struttura e li ha equiparati ai detenuti e a coloro che vivono in strutture protette.

Dopo anziani e fragili ci sono anche loro. Mentre tutte le persone che vivono in strada non sono contemplate nel piano e non c’è un’idea di come fare a vaccinare queste persone. Dagli ultimi rilevamenti fatti da Istat e da associazioni di volontariato 4 anni fa, sappiamo che in strada ci sono almeno 60mila persone. Pensiamo che oggi ce ne siano molti di più. Queste persone oggi sono senza tutela del SSN, hanno diritto solo a prestazioni di pronto soccorso non avendo una residenza, non c’è una normativa che gli consenta di ottenere un medico di base. Se io non curo una persona che ha il covid, quella persona può far nascere un focolaio di covid, quindi diamogli un medico di base, senza un medico di base è difficile organizzare un piano di vaccinazione per queste persone. I senza fissa dimora sono conosciuti dalle associazioni di volontariato e dai servizi sociali, quindi c’è la possibilità di trovarli.

All’inizio della pandemia c’è stata una cosa paradossale, i senza fissa dimora sono stati multati perché non rispettavano le ordinanze relative al lockdown. Addirittura all’inizio la violazione dell’ordinanza relativa al lockdown costituiva reato, quindi abbiamo dovuto impugnare queste multe e abbiamo vinto tutte le cause. Abbiamo scritto alle istituzioni per dire: anziché fargli le multe, dategli un tetto e soprattutto un medico, altrimenti si creano focolai di infezione come è successo in tanti dormitori.

Le persone che vivono in strada sono difficilmente controllabili, se si sentono male possono andare solo in pronto soccorso, ma in tempo di covid non si può andare in pronto soccorso, bisogna andare prima dal medico di base che loro non hanno. Intanto però si potrebbe almeno stabilire un piano per vaccinare queste persone, organizzato da governo, enti locali e servizi sociali”.

A Torino blocchi di cemento contro i senzatetto sotto i portici. “Queste sono le ordinanze che servono a combattere i poveri, non la povertà. Abbiamo impugnato ordinanze di questo tipo in tutta Italia, valutiamo di impugnarle anche a Torino, bisogna vedere se è un’iniziativa di cittadini in accordo col Comune o meno”.