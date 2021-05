Vaccini. Figliuolo, dopo over 65 aprire a tutte le classi. Prossimo step sarà su classi produttive

AgenPress – “Il prossimo step sarà sulle classi produttive, i vaccini arriveranno e maggio sarà un mese di transizione. Dopo pensiamo all’estate”. Così il Commissario straordinario per l’emergenza Covid, Francesco Figliuolo, a margine della visita dell’hub vaccinale allestito a Porta di Roma.

“Dobbiamo premere sulle classi over 60 – per le quali la media di somministrazioni è ancora bassa – e il piano va seguito in maniera ordinata e coerente. Quando avremo messo in sicurezza gli over 65 si può aprire a tutte le classi di età. Si vada a vaccinare poi classi produttive, penso al settore alberghiero”, ha aggiunto. “Fare la vaccinazioni nelle scuole ai ragazzi? Ci stiamo pensando, come si faceva una volta negli anni ’70”.