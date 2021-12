Vaccini. Nuova Zelanda, donna muore dopo dose Pfizer

- Advertisement -

AgenPress – “Questo è il primo caso in Nuova Zelanda in cui un decesso nei giorni successivi alla vaccinazione è stato collegato al vaccino Pfizer COVID-19. Mentre il Center for Adverse Reactions Monitoring ha ricevuto altre segnalazioni di decessi in qualcuno recentemente vaccinato, nessuno è considerato correlato alla vaccinazione”, si legge in una nota.

La morte della donna è oggetto di ulteriori indagini e un medico legale dovrebbe pronunciarsi sul caso. I funzionari non hanno rilasciato ulteriori dettagli, compresa l’età della donna.

L'Agenzia europea per i medicinali ha evidenziato la miocardite come un effetto collaterale "molto raro" dei vaccini Covid realizzati da Pfizer e Moderna, aggiungendo che gli effetti collaterali erano più comuni negli uomini più giovani.

Il Regno Unito ha visto 195 segnalazioni di miocardite tra le persone che hanno ricevuto il vaccino Pfizer, a un tasso di circa cinque casi per milione. La maggior parte di questi casi ha portato a sintomi lievi.

L’EMA ha esortato le persone a continuare a vaccinarsi, poiché aiutano a impedire alle persone di ammalarsi gravemente di Covid-19.

Gli esperti invitano chiunque manifesti questi sintomi nei giorni successivi alla vaccinazione a rivolgersi tempestivamente a un medico.