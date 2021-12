Vaccini, Paragone ed Heather Parisi lanciano la campagna “Giù le mani dai bambini”

- Advertisement -

PARTE LA RACCOLTA FIRME CONTRO IL VACCINO AI MINORI DI 10 ANNI

AgenPress. “Per l’Italia con Paragone-Italexit ha avviato ufficialmente una raccolta firme contro la follia della vaccinazione di massa sui bambini”, annuncia il senatore Gianluigi Paragone.

“Al nostro fianco si stanno schierando molte personalità sensibili a questo tema. Heather Parisi si è esposta in prima persona con un video che verrà reso pubblico domani, mercoledì 16 dicembre.

Vogliamo sensibilizzare i genitori contro questa campagna insensata e pericolosa che non trova riscontri nella situazione reale. Metteremo a disposizione banchetti per le firme in ogni città d’Italia. Chiediamo a tutti di partecipare a quella che è una battaglia di buonsenso e di civiltà.

Oltretutto, come hanno affermato illustri uomini di scienza e come ha ammesso la stessa Pfizer, non ci sono dati sufficienti per sapere quali sono i reali rischi che potrebbero correre i bimbi inoculati con il siero sperimentale.

Mentre sappiamo con certezza, perché lo dicono i numeri, che il rischio di morire di Covid per i minori di dieci anni, in assenza di altre gravi patologie preesistenti è pressoché nullo”