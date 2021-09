Vaccini. Terza dose: si comincia a fine settembre con gli immunodepressi

- Advertisement -

AgenPress – La somministrazione della terza dose del vaccino anti-Covid da fine settembre agli immunodepressi, entro fine anno – probabilmente a dicembre – agli anziani over 80 e all’inizio del prossimo anno – tra gennaio e febbraio – agli operatori sanitari. E’ questo, a quanto si apprende da fonti di Governo, il timing previsto per la somministrazione della terza dose.

Queste le ipotesi categoria per categoria. Nulla di ufficiale, però, in attesa delle valutazioni dell’Aifa. Dal Comitato tecnico-scientifico dell’Agenzia italiana del farmaco, comunque, arriverebbe una posizione favorevole ad autorizzare la terza dose dei vaccini anti Covid per i pazienti “fragili” e immunodepressi. Il Cts dell’Aifa è, in ogni caso, ancora riunito per esaminare la questione: è atteso nella giornata di mercoledì (ma potrebbe slittare ai giorni successivi) il parere definitivo. Sulla terza dose al resto della popolazione l’Aifa attenderà invece le conclusioni dell’Ema, l’Agenzia europea del farmaco.