Vaiolo delle scimmie. Speranza, no allarmismi. 200 casi nel mondo. 9 in Italia, primo caso in Emilia Romagna

AgenPress – Rispetto al vaiolo delle scimmie “abbiamo attivato la nostra rete di sorveglianza sia a livello europeo sia a livello nazionale. Abbiamo un numero limitato di casi: bisogna tenere alta l’attenzione ma senza allarmismi. E’ una vicenda totalmente diversa rispetto a quella che abbiamo vissuto col Covid”. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, intervenendo al Tg3.

200 i casi nel mondo, mentre in Italia i contagi sono saliti a nove. Identificato il primo caso in Emilia-Romagna e riguarda un cittadino cileno trentacinquenne che, ieri pomeriggio , si è presentato al pronto soccorso del Policlinico di Sant’Orsola. A comunicarlo, in una nota, è la Regione Emilia-Romagna, secondo cui “l’uomo ha alloggiato a Madrid all’inizio di maggio e, con ogni probabilità è lì che è stato contagiato”. A mettere in apprensione il 35enne, viene spiegato, “la notizia che in un locale, in cui era stato, erano stati segnalati più casi positivi e per questo motivo il locale era successivamente stato chiuso. Prima di arrivare in Italia, lo scorso 24 maggio ha viaggiato in Germania”.